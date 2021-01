Io e Marley trama, cast, frasi e streaming del film

Questa sera, lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Io e Marley, film del 2008 diretto da David Frankel, basato sull’omonimo romanzo autobiografico di John Grogan, e interpretato da Owen Wilson e Jennifer Aniston. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I neo sposi John e Jenny Grogan lasciano il Michigan per trasferirsi in Florida, dove entrambi hanno trovato un impiego come giornalisti presso quotidiani concorrenti. John e Jenny fronteggiano le difficoltà del matrimonio, gestendo la nuova casa e le rispettive carriere. Quando Jenny inizia a parlare di figli, John, spaventato dall’idea di diventare padre, su consiglio dell’amico Sebastian le regala un cucciolo di Labrador Retriever. Marley, estremamente vivace e praticamente incontrollabile, entra a far parte della famiglia, sconvolgendo ma anche allietando la vita dei due coniugi e dei loro tre figli.

Io e Marley: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io e Marley, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Owen Wilson: John Grogan

Jennifer Aniston: Jennifer Grogan

Eric Dane: Sebastian Tunney

Kathleen Turner: Ms. Kornblut

Alan Arkin: Arnie Klein

Nathan Gamble: Patrick Grogan

Finley Jacobsen: Conor Grogan

Lucy Merriam: Colleen Grogan

Haley Hudson: Debby

Haley Bennett: Lisa

Tom Irwin: dott. Sherman

Alec Mapa: Jorge

Sandy Martin: Lori

Frasi

Abbiamo visto trama e cast di Io e Marley, ma quali sono le frasi celebri del film? Eccone alcune:

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire… straordinario?

Mettere i punti esclamativi è come ridere alle proprie battute.

A loro non importa che tu sia ricco, loro non vestono abiti firmati, loro vogliono solo che “tu” gli voglia bene e in cambio “lui” ti darà tutto il suo cuore.

Niente può eguagliare l’esperienza di allevare il tuo primo cane, la gioia di camminare fianco a fianco all’aria aperta col tuo migliore amico.

All’inizio con John desideravo avere una famiglia, ma non mi ero ancora resa conto che, da quando ci sei stato tu, noi eravamo già una famiglia. Addio cucciolotto in saldo.

Streaming e tv

Dove vedere Io e Marley in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 4 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

