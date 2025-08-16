Io e Marilyn: trama, cast e streaming del film di Leonardo Pieraccioni su Rete 4

Questa sera, sabato 16 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io e Marilyn, film del 2009 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Gualtiero Marchesi è un idraulico di quarantaquattro anni, appena divorziato dalla moglie Ramona, che lavora nel circo del nuovo compagno Pasquale e con il quale ha in affidamento la figlia avuta con Gualtiero, Martina, anche lei circense. Una notte, per gioco, Gualtiero decide di fare una seduta spiritica in compagnia del cugino pasticciere Massimo, del fidanzato e socio di quest’ultimo, Petronio, e di Jolanda: indecisi su chi richiamare dal mondo dei morti, i quattro, sotto consiglio di Gualtiero, invocano Marilyn Monroe. Gualtiero, tuttavia, a differenza degli altri tre, non sa di aver chiamato la diva dal profondo del cuore e per questo lei appare davvero nella sua vita sotto forma di fantasma, ma solo lui può interagire con lei. Infatti, quando Gualtiero chiama i carabinieri credendola una ladra, questi non possono vederla e pensano che Gualtiero abbia scambiato la poltrona del proprio salotto per Marilyn Monroe.

Convinto di soffrire di allucinazioni, Gualtiero si rivolge al dottor Verdicchio, uno psichiatra, che gli diagnostica la fantomatica “sindrome di Pignac”[1]: lo psichiatra consiglia a Gualtiero di assecondare la presenza che lui crede di vedere e lo invita a unirsi al suo gruppo di terapia di cui fa parte anche Arnolfo, un personaggio stravagante che ha avuto la stessa esperienza di Gualtiero in passato e che, siccome gli crede, si decide ad aiutarlo per avere prova delle sue teorie sull’aldilà.

Incoraggiato da Marilyn, desiderosa di aiutarlo a riunire la famiglia, Gualtiero invita Ramona a cena, convinto di averla riconquistata dopo che avevano trascorso da soli con la figlia una giornata a Rimini. I piani di Gualtiero però non vanno come sperato: infatti Ramona dapprima manda avanti Pasquale per regolare i conti con Gualtiero, e solo in un secondo momento, pentitasi della propria vigliaccheria, decide di parlare in faccia all’ex marito per chiarire che in realtà non desiderava minimamente riprendere la loro relazione e informarlo che invece sta per sposarsi con Pasquale, aggiungendo l’insistente richiesta di partecipare lui stesso al matrimonio, per far piacere alla figlia. Gualtiero si trova così costretto ad andarci controvoglia, venendo per altro diffidato da parte del cugino Massimo.

Io e Marilyn: il cast

Abbiamo visto la trama di Io e Marilyn, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Gualtiero Marchesi

Suzie Kennedy: Marilyn Monroe

Luca Laurenti: Petronio

Biagio Izzo: Pasquale

Barbara Tabita: Ramona, compagna di Pasquale

Rocco Papaleo: Arnolfo Biagioli

Massimo Ceccherini: Massimo Marchesi

Giorgio Ariani: paziente terapia di gruppo

Marta Gastini: Martina Marchesi

Gianna Giachetti: Jolanda

Francesco Guccini: Psichiatra dott. Verdicchio

Francesco Pannofino: Maresciallo Stolfi

Niki Giustini: Carabiniere

Alessandro Paci: Carabiniere

Luis Molteni: Console

Giorgio Picchianti: Cugino di Jolanda

Francesco Brandi: Carabiniere Maggesi

Sidy Diop: Omar

Lucio Caizzi: caposala del ristorante

Marzia Fontana: Giannina Magnolfi

Streaming e tv

Dove vedere Io e Marilyn in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.