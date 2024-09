Io e Lulù: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, mercoledì 4 settembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Io e Lulù (Dog), film del 2022 diretto da Channing Tatum e Reid Carolin, entrambi al loro esordio alla regia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jackson Briggs è un ex soldato congedato del 75esimo Reggimento Rangers che soffre di un disturbo da stress post-traumatico che gli impone di assumere psicofarmaci antidepressivi per alleviare le proprie allucinazioni dovute alla nevrosi da guerra. Quando la sua vita sembra andare in frantumi, soprattutto a causa del suo stato precario di salute che non gli permetterebbe di tornare in azione, il suo capitano in comando gli affida il bizzarro incarico di scortare la cagnolina Lulù, un cane da pastore belga, addestrata appositamente per le missioni belliche, lungo la costa del Pacifico dallo Stato di Washington a quello della California, in tempo per presenziare alle esequie militari del suo legittimo proprietario, il sergente Rodriguez ed ex compagno d’armi di Briggs, deceduto a causa di un incidente stradale. La compagnia del cane lo aiuta anche nel rapporto con la figlia e la ex compagna Niki (Q’orianka Kilcher).

Io e Lulù: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Io e Lulù, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Channing Tatum: Jackson Briggs

Jane Adams: Tamara

Kevin Nash: Gus

Ethan Suplee: Noah

Luke Forbes: Jones

Q’orianka Kilcher: Niki

Emmy Raver-Lampman: Bella

Nicole LaLiberte: Zoe

Luke Forbes: Ranger Jomes

Junes B. Zahdi: Dr. Al-Farid

Kameron Hood: Ragazzo

Aqueela Zoll: Callan

Cayden Boyd: Caporale Levitz

Ronnie Gene Blevins: Veterano Senzatetto

Skyler Joy: Natalie

Amanda Booth: Tiffany

Joy Sunday: Dr. Gray

Neiko Neal: Poliziotto

Bill Burr: Ag. Shaughnessey

Timothy Walton: Uomo ricco

Mike Hernandez: Prete

Streaming e tv

Dove vedere Io e Lulù in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 settembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.