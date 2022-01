Io e Angela: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Io e Angela è una divertente commedia dalle tinte soprannaturali del 2021 con protagonisti Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli, diretta da Herbert Simone Paragnani. Il film si basa su una scommessa tra l’essere soprannaturale ‘Angela’ e il placido quarantenne Arturo. Appuntamento su Sky Cinema Uno questa sera, martedì 4 gennaio 2022, alle ore 21.15. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Io e Angela? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Arturo (Pietro Sermonti), placido quarantenne, riceve inaspettatamente la visita di un Angelo della Morte: una donna sexy, sboccata e con un debole per la tequila e i ragazzi più giovani. L’essere sovrannaturale, “Angela” (Ilenia Pastorelli), svela ad Arturo che la sua vita apparentemente perfetta è, in realtà, un cumulo di bugie e inganni e lo invita ad una rapida dipartita. Tuttavia, Arturo vuole stringere un patto con la sua scorretta accompagnatrice: accetterà il suo Destino soltanto se lei lo aiuterà a vendicarsi di tutti quelli che lo hanno preso in giro. La scommessa è ostica: se Arturo sparisce dal Registro dei Morituri, Angela perderà la sua immortalità. Chi tra i due riuscirà a sconfiggere la Morte una seconda volta?.

Io e Angela: il cast del film

Tanti gli attori celebri del film Io e Angela, in onda questa sera, martedì 4 gennaio 2022, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di una commedia del 2021 diretta da Herbert Simone Paragnani. Il cast include Ilenia Pastorelli, Pietro Sermonti, Eugenio Franceschini. Vediamo ora il trailer ufficiale.

Streaming e tv

Dove vedere Io e Angela in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.