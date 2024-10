Io Canto Generation streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata dello show di Gerry Scotti

Questa sera, mercoledì 30 ottobre 2024, va in onda la quarta puntata di Io Canto Generation, la nuova edizione dello show condotto da Gerry Scotti e in onda su Canale 5 in prima serata dalle ore 21.30. Si tratta dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. In tutto sono previste sei puntate. Dove vedere Io Canto Generation in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Canale 5 in prima serata dal 9 ottobre 2024 alle ore 21.30 con Gerry Scotti. Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, ogni settimana, per sei appuntamenti, ventiquattro ragazzi, dai 10 ai 15 anni, suddivisi in sei squadre, si affronteranno in una nuova imperdibile sfida canora all’insegna delle emozioni. I giovani cantanti avranno la possibilità di esibirsi insieme ai loro capisquadra, facendo tesoro del loro sapere e sperimentando repertori musicali diversi. Un incontro straordinario tra due generazioni, che vedrà gli artisti in erba confrontarsi con chi ha già lasciato un’impronta importante nel mondo della musica.

Io Canto Generation streaming live

Se non siete a casa potete seguire Io Canto Generation in streaming live su Mediaset Infinity, che permette anche di recuperare i programmi del Biscione in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming, ma quante puntate sono previste per Io Canto Generation 2024? In tutto andranno in onda sei appuntamenti in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti alle ore 21.25 dal 9 ottobre al 2. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):