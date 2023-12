Io Canto Generation 2023 streaming e diretta tv: dove vedere su Canale 5 quarta puntata, 13 dicembre

Dove vedere in diretta tv e in streaming Io Canto Generation 2023? Il nuovo talent show di Canale 5 con Gerry Scotti va in onda questa sera, 13 dicembre 2023 alle ore 21.25. In tutto sono previste sei puntate. Si tratta di una nuova edizione dello storico talent show dedicato ai giovani prodigi della musica. I concorrenti sono ventiquattro ragazzi e ragazze, tra i 10 e i 15 anni, che verranno suddivisi in sei squadre e si affronteranno in una gara canora ad eliminazione per aggiudicarsi la vittoria finale. Ecco dove vedere Io Canto Generation 2023 in diretta tv e in streaming questa sera, 13 dicembre.

In tv

Appuntamento su Canale 5 per sei puntate dal 22 novembre 2023 con la conduzione di Gerry Scotti alle ore 21.25. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre e 105 di Sky.

Io Canto Generation 2023 streaming live

Se non siete a casa potete recuperarlo in streaming su Mediaset Play, disponibile anche on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Io Canto Generation 2023? In tutto sei appuntamenti alle ore 21.25 su Canale 5 dal 22 novembre. Ecco la programmazione completa.