Io canto family: le anticipazioni della finale del talent show, 12 giugno, finalisti

Questa sera, 12 giugno 2024, su Canale 5 va in onda la finale di Io canto family, il talent show condotto da Michelle Hunziker. In questo nuovo spin-off protagoniste sono le famiglie e i legami che si formano tra i componenti, tutti appassionati di musica. Sono previste in tutto cinque puntate. Ecco le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni, finalisti, concorrenti, giudici

Questa sera va in onda la finale di Io canto family, il talent show di successo condotto da Michelle Hunziker. Stasera scopriremo la coppia vincitrice di questa prima edizione. Protagonisti sono i legami tra familiari uniti dalla passione per la musica. I giudici sono Claudio Amendola, Al Bano Orietta Berti e Fabio Rovazzi. La giuria è inoltre supportata dalla presenza di Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101, la radio ufficiale del programma. La coppia vincitrice si porterà a casa l’ambitissimo premio di 50.000 euro. I finalisti di Io canto family sono:

Iva Zanicchi: Giulia Ghirlanda e sua madre Alessandra Ghirlanda

Benedetta Caretta: Diletta Genovese e suo padre Marco

Fausto Leali: Daniel Musa e sua madre Giorgia Musa

Mietta: Carlotta D’Amico e sua madre Erika; Marika Graziano e suo padre Alessandro

Cristina Scuccia: Sofia Pighi e suo padre Cristian

Anna Tatangelo: Grace Cuomo e sua madre Joanna; Sara Gugliotta e suo padre Davide

Streaming e tv