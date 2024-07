Insospettabile follia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, sabato 13 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Insospettabile Follia, film di genere thriller, drammatico del 2022, diretto da Doug Campbell, con Juliana Destefano e Aryè Campos. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagonista Trudee Smith, una giovane ladruncola e truffatrice che mette a segno piccoli furti insieme all’amato fratello Pete. Il prossimo obiettivo che i due hanno individuato è il mercatino dell’usato organizzato da Marcia Clattenburg fuori dal garage della sua casa in un tranquillo e benestante sobborgo. Purtroppo questa volta le cose non vanno per il verso giusto. Durante il tentativo di furto Pete rimane ucciso. In preda alla rabbia e alla disperazione per la perdita del fratello, Trudee inizia a preparare il suo piano di vendetta contro Marcia. E così, quattro mesi dopo, sotto le mentite vesti di una appassionata di mercatini dell’usato, la ragazza si riaffaccia nella vita di Marcia, con la quale poco a poco riesce a entrare in confidenza e a stringere amicizia. Mentre prepara meticolosamente il suo piano di vendetta, Trudee non sa che Candice, la figlia di Marcia, giovane giornalista e blogger, trova piuttosto strano il rapporto che si è instaurato tra la giovane ragazza e sua madre e ha iniziato ad avere dei seri sulle reali intenzioni di Trudee, il cui piano mortale è ora a rischio…

Insospettabile follia: il cast

Abbiamo visto la trama di Insospettabile follia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Juliana Destefano: Trudee Smith

Aryè Campos: Marcia Clattenburg

Autumn Noel: Candice Clattenburg

Matthew Pohlkamp: Rick Breedlove

Christian Seavey: Pete Smith

Shaun Duke Jr.; Detective West

Pascale Roger-McKeever: Evelyn Rodgers

Corey Shane Love: Harv

Candace Thomas: Jana

Streaming e tv

Dove vedere Insospettabile follia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 13 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.