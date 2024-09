Insider – Faccia a faccia con il crimine: anticipazioni, ospiti e streaming della terza puntata

Questa sera, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Insider – Faccia a faccia con il crimine, programma televisivo condotto da Roberto Saviano inizialmente, a detta dello scrittore, censurato dalla Rai. Nelle varie puntate vedremo Roberto Saviano faccia a faccia con le organizzazioni criminali. Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati. Un racconto per scoprire da vicino l’universo sotterraneo del crimine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

È possibile trovarsi faccia a faccia con le organizzazioni criminali anche senza farne parte, o senza aver scelto per professione di perseguirle. Come nel caso dei giornalisti minacciati dalle mafie, che lottano con l’unica arma di cui dispongono: la parola. La loro esperienza di coraggio e resilienza è un esempio di come la lotta contro il crimine possa essere condotta anche al di fuori delle Istituzioni. In questa puntata Roberto Saviano dialoga con la giornalista Rosaria Capacchione, sotto scorta per il suo lavoro di cronista giudiziaria e per la sua attività contro la camorra, e ancora Enzo Palmisano, un giornalista perseguitato dalla camorra che fu allontanato dal giornale su pressione del clan locale.

Streaming e tv

Dove vedere Insider – Faccia a faccia con il crimine in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda stasera, lunedì 16 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.