Innamorato pazzo: trama, cast e streaming del film

Stasera, 11 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Innamorato pazzo, film italiano del 1981 diretto da Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cristina, principessa del piccolo regno (immaginario) di Saint Tulipe, è in visita di stato a Roma con tutta la sua famiglia reale. Famiglia dal sangue blu, che però è a corto di soldi e alla disperata ricerca della esorbitante somma di 50 miliardi di lire per salvare l’indipendenza del piccolo regno. Proprio per questo Cristina, la figlia del re, è promessa in sposa a un ricco miliardario (un fabbricante di cannoni militari) per evitare il fallimento del reame. Annoiata e ribelle, si allontana di nascosto dalla villa dove alloggia e decide di farsi un giro per Roma. Salendo su un autobus come tanti incontra chi le cambierà la vita: un folle e simpatico conducente di nome Barnaba Cecchini. Quest’ultimo s’innamora all’istante di lei e sarà decisissimo a conquistarsi la ragazza contro tutto e tutti. Insieme i due girano per Roma sull’autobus di Barnaba con tantissime divertenti avventure. Nel frattempo, una volta resosi conto che la principessa Cristina è sparita, il padre Gustavo sguinzaglia agenti e poliziotti privati per ritrovarla cercando di non far trapelare la notizia della sua assenza per evitare scandali. Sarà la stessa Cristina a decidere di tornare volontariamente a casa dopo la bravata lasciando Barnaba nella disperazione. Il tranviere cerca in tutti i modi di ritrovare la ragazza, le dedica una serenata accompagnato da tutti i colleghi e riesce anche a farsi invitare ad un pranzo di stato dove passa per esperto di politica e finanza grazie alla parlantina sciolta. L’uomo riesce così a conquistare la principessa e i suoi genitori, anche grazie all’affetto di tutta la città.

Innamorato pazzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Innamorato pazzo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Adriano Celentano: Barnaba Cecchini

Ornella Muti: Cristina

Adolfo Celi: re Gustavo

Milla Sannoner: Betsy, moglie di Re Gustavo

Enzo Garinei: console e segretario di Re Gustavo

Corrado Olmi: sindaco

Giulia Scutilli: Iris, domestica di Barnaba

Franco Diogene: maitre dell’ambasciata

Dino Cassio: vigile

Tiberio Murgia: venditore di tappeti

Silvia Ferluga: Madame De Tebe, la chiromante

Onorio Mantovani: giostraio del tiro a segno

Renato Oliverio: Mario, proprietario della pizzeria

Luigi Castejon: Corman, segretario del console

Antonio Ballerio: guardaspalle

Alberto Guerra: guardaspalle

Fulvio Mingozzi: guardiano del Foro Romano

Enzo De Toma: uomo tamponato da Barnaba

Gerry Bruno: cameriere

Jimmy il Fenomeno: benzinaio

Alfio Patanè: chef dell’ambasciata

Tony Morgan: strillone dei giornali

Lidia Costanzo: ospite “dal gran sedere” al pranzo

Streaming e tv

Dove vedere Innamorato pazzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.