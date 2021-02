Indovina chi viene a cena, anticipazioni e ospiti dello speciale sul Covid stasera su Rai 3

Indovina chi viene a cena è lo speciale in onda questa sera – sabato 27 febbraio 2021 – su Rai 3 in prima serata dalle 21.45. Il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare propone uno speciale in prima serata dedicato all’emergenza pandemia e alle cause ambientali che l’hanno scatenata. Ecco le anticipazioni.

Sabrina Giannini ha lavorato mesi, indagando in Italia e all’estero, per documentare le esistenti situazioni a rischio spillover (salto di specie da animale a uomo, come sarebbe avvenuto da un pipistrello per il Coronavirus). Nonostante la natura continui a dare all’uomo severe “lezioni”, in Italia e in Europa permangono infatti serbatoi virali pericolosi, come ha dimostrato la vicenda dei visoni infettati dal Covid in Danimarca e in altri Paesi europei, Italia inclusa. Quali potrebbero essere, dunque, gli scenari futuri? L’inchiesta mostrerà cosa si potrebbe e dovrebbe fare nell’era delle pandemie, per evitare che ne arrivi un’altra, ancor più devastante.

“Documenteremo che il Covid si è diffuso prima a causa del contatto tra pipistrelli e l’uomo, che l’avrebbe a sua volta veicolato ai visoni, dove è mutato e si è ritrasmesso al genere umano”, spiega Sabrina Giannini presentando lo speciale Indovina chi viene a cena in un’intervista a Sorrisi e canzoni. “Noi abbiamo invaso il territorio di specie animali che per loro natura sono un serbatoio di virus. Li abbiamo tolti dal loro habitat naturale creando degli allevamenti intensivi dove il rischio di spillover cresce esponenzialmente”, aggiunge la giornalista. La soluzione? “Il rispetto della natura e dell’ambiente. Altrimenti il Covid sarà la prima di una serie di pandemie che ci troveremo ad affrontare”.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming il programma Indovina chi viene a cena? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,45, stasera – sabato 27 febbraio 2021 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini sul Covid è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Potrebbero interessarti Ottilie von Faber Castell – Una donna coraggiosa: la storia vera che ha ispirato il film C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti dell’ottava puntata Banana Joe: tutto quello che c’è da sapere sul film