Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 3 settembre 2022, Rai 3

Anticipazioni

Il programma di inchiesta sull’ambiente e modelli alimentari sostenibili di Sabrina Giannini, inizia la serie con una puntata dal titolo “Cambio pelle”, sull’impatto sull’ambiente della produzione e tintura dei capi d’abbigliamento e della concia della pelle mostrando, però, anche tutte le straordinarie innovazioni nella tintura con l’indaco vegetale e della concia delle pelli con i tannini estratti dalle piante. Può sorprendere che l’innovazione sia spesso Made in Italy, ma la ragione è che gli italiani sono stati costretti dalla delocalizzazione a inventare nuovi modelli produttivi. Oggi c’è l’obbligo di riciclare anche i tessuti e la lana ma l’Italia non ha ancora creato le strutture adeguate, quindi dove finiranno quelli scartati?

L’inchiesta spazia dalla Finlandia all’Indonesia (principale produttore di capi sintetici, molto inquinanti). Nonostante esista un sistema brevettato per tracciare ogni passaggio di un capo di abbigliamento, è evidente che i produttori siano poco trasparenti, e l’inchiesta mostrerà le ragioni di tanta opacità. Partendo da un paio di jeans fino ad arrivare alla pelle di canguro, il reportage mostrerà come i brand dell’alta moda, dello sport e del fast (oggi real) fashion, sono ancora lontani da un modello sostenibile per gli uomini, l’ambiente e gli animali. Sempre e comunque un trinomio inscindibile in un ambiente unico per tutti.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21.20, stasera – sabato 3 settembre 2022 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 103 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.