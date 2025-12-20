Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 20 dicembre 2025, Rai 3

Questa sera, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

Il latte vaccino e i suoi derivati, le uova e le galline ovaiole e gli additivi contenuti negli ovoprodotti e la poca trasparenza in etichetta. Sono i temi del quinto appuntamento Cult di “Indovina chi viene a cena”, il programma di Sabrina Giannini in onda sabato 20 dicembre alle 21.25 su Rai 3.

Come sempre il programma smonta i falsi miti del marketing e del made in Italy, che a volte è made in Germania o Lituania. La prima inchiesta riporterà i telespettatori in uno dei più grandi caseifici tedeschi che produce e vende all’Italia la cagliata che finisce nei nostri formaggi. Ma sull’etichetta, nessuna traccia della provenienza di quell’ingrediente, perché non è un ingrediente primario. Nulla di illegale.

Mentre milioni di cittadini europei si mobilitano per chiedere etichettature sul benessere animale che attestino la verità e i metodi di allevamento delle filiere, la seconda inchiesta mostrerà cosa è cambiato negli allevamenti di bovini e in quelli avicoli negli ultimi dieci anni, da quando il programma ha fatto il suo esordio in Rai, proprio con un reportage sul latte e i suoi derivati, che svelava l’ingresso di cagliata lituana in uno dei più famosi caseifici italiani. Ci sarà anche un aggiornamento sulla vicenda della brucellosi dei bovini, nascosta dai veterinari siciliani, ma arrivata nei macelli del Nord. Infine, con l’epidemiologo Franco Berrino, ospite fisso del programma, si scoprirà quali proprietà sono attribuibili al latte e alle uova in base alle ultime ricerche pubblicate.

Streaming e tv

