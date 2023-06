Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 1 giugno 2023, Rai 3

giovedì 1 giugno 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare.

Anticipazioni

Il programma di inchiesta sulla sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare di Sabrina Giannini stasera andrà in onda con una puntata dal titolo Non c’è pace tra gli ulivi. Un’inchiesta straordinaria che parte dall’Italia e attraversa Spagna, Marocco, Olanda, Germania per tornare nel Bel Paese, culla di tradizione e genuinità contadina. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tutto ciò che viene esaltato e tutelato come prodotto nazionale, dalla frutta, all’olio, ai formaggi ha davvero origine integralmente nel nostro Paese? I marchi che dovrebbero offrire garanzie certe ai consumatori DOC, DOP, IGP, IGT sono davvero trasparenti? Chi è il vero sovrano dell’agricoltura industriale italiana e chi accentra la maggior parte dei finanziamenti europei? E ancora: come riescono a sopravvivere i piccoli agricoltori che quasi sempre sono quelli che garantiscono un prodotto più sostenibile? Quanta chimica viene usata ancora nei campi per finire sempre nei nostri piatti? Tutto questo e altro ancora in un viaggio alla ricerca del ‘vero’ made in Italy.

