Incubo in paradiso: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 15 agosto 2020, va in onda su Rai 2 il film Incubo in paradiso, pellicola del 2019 diretta da Brian Skiba. Un thriller molto avvincente in prima visione dalle 21.05, da non perdere per tutti gli appassionati del genere. Nel cast attori come Samaire Armstrong, Alexandria DeBerry, Corin Nemec. Ma qual è la trama del film? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Samantha (Samaire Armstrong) gestisce due ristoranti, ha una figlia di 18 anni di nome Ellie e un marito David, con cui sta vivendo un momento di crisi. Decide di trascorrere con Ellie la sua settimana di vacanza di fine semestre su una spiaggia incantevole, San Pete. Quello che dovrebbe essere un piacevole momento madre-figlia, l’ultimo prima che Ellie parta per l’Università, si trasforma, però, in un incubo.

Incubo in paradiso: cast

Tanti gli attori che prendono parte a questo film del 2019 in prima visione su Rai 2 diretto da Brian Skiba: Alexandria DeBerry, Philip Nathanael, Samaire Armstrong, Corin Nemec, Callard Harris, Michael McLafferty, Kirsten Lea, Jonathan G. Rodriguez, Madeleine Murphy, Aaron Lee, Laurie Love, Sabrine Ferretti, Bella Nalle, Jonathan Bouvier, César Gamiño.

Incubo in paradiso film: streaming

Dove vedere il film Incubo in paradiso? La pellicola va in onda in prima visione sabato 15 agosto 2020 su Rai 2 a partire dalle 21.05. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 2 in streaming

Potrebbero interessarti Una storia da cantare, l’omaggio a Lucio Dalla in replica su Rai 1 Una storia da cantare – Lucio Dalla: gli ospiti della puntata La sai l’ultima?, le anticipazioni della puntata in onda il 15 agosto 2020