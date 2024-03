Incastrati: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in replica su Canale 5

Quante puntate sono previste per Incastrati, la fiction con Ficarra e Picone in replica su Canale 5? Questa sera, 19 marzo 2024, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda in replica la prima stagione. Verranno riproposti in un’unica serata tutti gli episodi della prima stagione, in attesa che settimana prossima, 26 e 28 marzo 2024, verranno trasmessi in prima visione gli episodi della seconda stagione. Quella di stasera è dunque un’unica serata con la replica della prima stagione. La durata? Appuntamento dalle ore 21.30 di oggi fino a circa l’una.

Streaming e tv

Dove vedere Incastrati in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in replica il 19 marzo 2024 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Incastrati 2

Incastrati 2, dopo la messa in onda su Netflix, andrà in onda in prima visione in chiaro su Canale 5 settimana prossima in due serate, con tre episodi per ogni sera, il 26 e 28 marzo 2024.