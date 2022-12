Incastrati 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Incastrati 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione della serie tv con Ficarra e Picone? Una domanda più che lecita, visto che la serie tv è stata costruita con un finale decisamente aperto. Intervistati da Comingsoon.it, Ficarra e Picone hanno abilmente schivato la domanda su un’ipotetica seconda stagione della serie scherzandoci su. “La seconda no, stiamo scrivendo la terza. Anzi se tu hai il soggetto della seconda ce lo dai così noi facciamo la seconda stagione”, hanno risposto ironicamente i due attori. Scherzi a parte, la risposta è sì. Ci sarà una seconda stagione. Lo scorso gennaio Netflix ha fatto sapere che la crime comedy ambientata in Sicilia tornerà in streaming con un sequel. Quando usciraà? Non sappiamo ancora quando uscirà la seconda stagione di Incastrati. Tutto dipende anche dagli impegni futuri di Ficarra e Picone che certamente, oltre a lavorare sulla comedy, non tralasciano il cinema, la tv e il teatro.

Streaming e tv

Dove vedere Incastrati in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda mercoledì 7 dicembre 2022 e giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.