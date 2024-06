In-tolleranza zero: tutto quello che c’è da sapere sullo show di Pucci. Anticipazioni e ospiti su Italia 1

Questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda in prima serata lo show di Andrea Pucci dal titolo In-tolleranza zero. Un one man show imperdibile per tutti i fan del comico, che è già stato in tour nei teatri e trasmesso su Italia 1 nel 2018. Quella di stasera, dunque, sarà una replica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Andrea Baccan, (in arte Pucci), rende esilarante la fatica di vivere di chi, a 50 anni, si trova ad interagire con nuove e incomprensibili mode e nuove tecnologie. Senza tralasciare gli acciacchi del mezzo secolo che si porta sulle spalle, costretto a esercizi fisici per rimanere vitale in un mondo dove sono diventate indispensabili cose fino a poco tempo fa inutili e ridicole. Andrea Pucci sfonda le assurde porte che bisogna superare ogni giorno per tornare a casa sani e salvi a colpi di un “intolleranza” dalla comicità energica e devastante.

Lo spettacolo venne messo in scena al Teatro Nazionale di Milano. La narrazione ironica di memorie, di bilanci, di analisi, di intolleranze, esperienze di vita vissuta cadenzate da tutta una serie di mode fugaci, attraverso monologhi veloci sull’adattamento di una vita analogica a quella digitale, sull’amore, sul sesso, sulla salute, sull’alimentazione, sulla famiglia, sull’educazione dei figli in un mondo percepito in costante evoluzione. La serata vede la partecipazione della Zurawski Live Band con stacchetti e momenti di musica dal vivo, anche assieme a Pucci.

Streaming e tv

Dove vedere In-tolleranza zero di Pucci in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda stasera – 19 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.