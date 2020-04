In guerra per amore: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 24 aprile 2020, in prima serata su Rai 3 va in onda In guerra per amore, film del 2016 diretto e interpretato da Pif con Miriam Leone. La pellicola è stata presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma nel 2016.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

In guerra per amore film: trama

In guerra per amore racconta la travagliata storia d’amore tra Arturo e Flora, nel contesto della Seconda Guerra Mondiale. E’ il 1943 a New York e Arturo Giammarresi (Pif) è un giovane palermitano emigrato in America che lavora come cameriere presso il ristorante del conterraneo Alfredo e completamente innamorato di sua nipote, Flora Guarneri (Miriam Leone). La bella giovane, però, è già promessa in sposa a Carmelo, figlio di un boss mafioso. Anche la giovane ricambia gli stessi sentimenti di Arturo, ma è costretta a soffocare il suo amore per non aver problemi con lo zio. La soluzione potrebbe essere soltanto una: il giovane palermitano dovrebbe recarsi in Sicilia per chiedere la mano di Flora direttamente a suo padre.

Arturo, che per avere in sposa Flora è disposto a tutto, accetta quindi la proposta e fa ritorno nella sua terra natale. Quando, per una serie di assurde circostanze, il ragazzo si arruola con l‘esercito americano e sbarca proprio in Sicilia, nell’isola assediata da soldati e malavitosi, si trova ad affrontare delle incredibili avventure nel tentativo di rintracciare il padre della bella Flora. Nel frattempo il mafioso Don Tano, padre di Carmelo, è riuscito a contattare Don Calò, boss del luogo, commissionandogli l’assassinio del ragazzo giunto dall’America.

Cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Pif – Arturo Giammarresi

– Arturo Giammarresi Miriam Leone – Flora Guarneri

– Flora Guarneri Andrea Di Stefano – Philip Catelli

– Philip Catelli Stella Egitto – Teresa

– Teresa Vincent Riotta – James Maone

– James Maone Maurizio Marchetti – Don Calò

– Don Calò Sergio Vespertino – Saro Cupane

– Saro Cupane Maurizio Bologna – Mimmo Passalacqua

– Mimmo Passalacqua Antonello Puglisi – Agostino

– Agostino Samuele Segreto – Sebastiano

– Sebastiano Mario Pupella – Don Tano

– Don Tano Orazio Stracuzzi – Zio Alfredo

– Zio Alfredo Lorenzo Patanè – Carmelo

– Carmelo Aurora Quattrocchi – Annina

– Annina David Mitchum Brown – Franklin Roosevelt

– Franklin Roosevelt Forest Baker – Generale Patton

– Generale Patton Rosario Minardi – Lucky Luciano

– Lucky Luciano Salvatore Ragusa – Tommaso Lo Presti

– Tommaso Lo Presti Domenico Centamore – Tonino

– Tonino Larry Kapust – Colonnello Monrovia

– Colonnello Monrovia Antonio Alveario – l’uomo che mostra interesse per Teresa

– l’uomo che mostra interesse per Teresa Salvatore La Mantia – l’uomo in lutto per il fratello

Trailer

Ecco il trailer del film In guerra per amore, in onda stasera 24 aprile 2020 in prima serata su Rai 3 dalle 21.20.

In guerra per amore film: diretta tv e streaming

Ma dove vedere In guerra per amore? Il film viene trasmesso in prima serata su Rai 3, stasera venerdì 24 aprile 2020 dalle 21.20. Rai 3 è disponibile al tasto 3 del digitale terrestre e anche al tasto 503 per la versione HD.

Chi non può seguire in diretta tv il film, può farlo in streaming tramite RaiPlay, la piattaforma (rivitalizzata da Fiorello con VivaRaiPlay) che consente di seguire i contenuti d’intrattenimento anche tramite pc, smartphone e tablet.

Dove vedere Rai 3 in streaming

