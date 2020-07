In arte Patty Pravo, stasera su Rai 3 con Pino Strabioli: anticipazioni

In arte Patty Pravo è il programma con Pino Strabioli in onda questa sera, 23 luglio 2020, in replica su Rai 3 in prima serata. Un omaggio da parte della Rai ad una signora della musica italiana, che in carriera ha totalizzato numeri record, con centodieci milioni di dischi venduti, nove partecipazioni al Festival di Sanremo, premi nazionali e internazionali. Di seguito tutte le anticipazioni della trasmissione, stasera su Rai 3 dalle 21.20.

In arte Patty Pravo: le anticipazioni di stasera

Una donna con una carriera e una vita unica, spesso sopra le righe, che ha scritto con le sue canzoni pagine indelebili nella storia della musica italiana: stiamo parlando di Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Proprio come il nome della trasmissione in onda stasera su Rai 3 dalle 21.20, dedicato alla “ragazza del Piper“. Un’occasione per celebrare i suoi oltre 50 anni di carriera.

La sua folgorante stella cominciò a brillare sin da giovanissima, quando nel 1966 divenne un punto di riferimento per le giovani generazioni di allora, pronta a stravolgere tutti i canoni dell’interprete femminile del tempo. A In arte Patty Pravo, secondo le anticipazioni, assisteremo ad una coinvolgente chiacchierata con il suo amico Pino Strabioli. I due si incontrano tra Roma e Venezia. E non solo: si spingono fino a Londra alla ricerca delle radici artistiche della protagonista.

Con lui la Strambelli si confida in rivelazioni inedite, racconta la sua infanzia, la sua famiglia, i suoi amori, i suoi dolori, le sue fonti di ispirazione, il senso vero delle sue scelte artistiche. E poi i grandi momenti che hanno scandito la sua carriera. Un’intervista intensa e inedita della grande diva italiana, attraverso la quale si ripercorre anche un pezzo di storia del nostro Paese.

Nel corso del programma, stasera in replica su Rai 3, grazie al ricchissimo repertorio Rai, rivedremo interviste, canzoni e videoclip con protagonista la ragazza del Piper. E ancora i live e le prove dei suoi ultimi concerti, le interviste ai fan, che raccontano un pezzo del suo mondo, le testimonianze dei colleghi che la stimano e che ne hanno seguito l’esempio: da Renzo Arbore a Giuliano Sangiorgi, da Emis Killa a Barbara Alberti. Appuntamento stasera, 23 luglio 2020, su Rai 3 dalle 21.20 con In arte Patty Pravo.

