In arte Nino streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, sabato 20 marzo 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda In arte Nino, film per la televisione diretto da Luca Manfredi e realizzato da Rai Fiction. Il film narra la vita dell’attore e regista italiano Nino Manfredi, interpretato da Elio Germano, negli anni che vanno dalla sua formazione agli esordi, ossia dal 1939 al 1959, e la sua frequentazione con la futura moglie Erminia Ferrari. Un modo per celebrarlo in vista dei 100 anni dalla nascita che si celebreranno il 22 marzo. Realizzato nel 2016, il film è stato trasmesso in prima visione su Rai 1 il 25 settembre 2017. Dove vedere In arte Nino in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 20 marzo 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

In arte Nino streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile rivedere tutto grazie alla funzione on demand.

