In altre parole, il programma di Massimo Gramellini in onda su La7. Le anticipazioni del 24 settembre

In altre parole è il programma di Massimo Gramellini in onda questa sera, 24 settembre 2023, alle ore 20.35 su La7. Tanti gli ospiti e i temi da affrontare, in un talk culturale e d’attualità. Una chiave di lettura nuova della realtà che non segue necessariamente la narrazione più scontata e immediata dei fatti, ma si impegna a trovare punti di vista e parole diverse per raccontare la complessità di ciò che ci circonda. Ecco le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni e ospiti

In altre parole alla domenica diventa una sorta di inserto culturale, dove Massimo Gramellini creerà uno spazio di dialogo sui grandi temi del presente. Ospiti eccezionali della prima puntata Lilli Gruber e Ambra Angiolini, che si confronteranno sulla libertà delle donne nella società contemporanea. A innescare il dibattito, guidati dal racconto dello storico dell’arte Jacopo Veneziani, sarà la rappresentazione del corpo femminile nella storia dell’arte attraverso uno sguardo prettamente maschile. In conclusione, l’imperdibile appuntamento con il monologo di Gramellini per un invito alla riflessione.

Streaming e tv

Appuntamento con In altre parole con Massimo Gramellini il sabato e la domenica su La7 dalle 20.35.