Improvvisamente Natale: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, sabato 21 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Improvvisamente Natale, film italiano del 2022 diretto da Francesco Patierno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La piccola Chiara è molto legata al nonno Lorenzo, che abita in un albergo di montagna e che vede solo una volta all’anno per le vacanze di Natale. Alberta e Giacomo, i suoi genitori, hanno intenzione di separarsi e nella settimana di Ferragosto decidono di raggiungere la casa del nonno, per fare sì che sia proprio lui a trovare il modo di comunicarle la brutta notizia. Lorenzo accetta nonostante le sfortunate vicende che coinvolgono l’albergo, prossimo alla vendita, ma prima vuole regalare alla nipotina un ultimo felice Natale in famiglia nel giorno di Ferragosto.

Improvvisamente Natale: il cast

Abbiamo visto la trama di Improvvisamente Natale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Diego Abatantuono: Lorenzo

Sara Ciocca: Chiara

Violante Placido: Alberta

Lodo Guenzi: Giacomo

Anna Galiena: Rosa

Antonio Catania: Mario

Michele Foresta: Otto

Gloria Guida: Claudia

Nino Frassica: don Michele

Luca Vecchi: Paolo

Noli Sta Isabel: Zhou

Paolo Hendel: Franz

Christian Dei: Nicolò

Luca Charles Brucini: Walter

Dedalo Saudino: Pietro

Ludovica Bersani: Johanna

Karen Piana: Giorgia

Marco Ghirlandi: Filippo

John Kennedy Ben Gomas: Long

Streaming e tv

Dove vedere Improvvisamente Natale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 21 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.