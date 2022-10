Perché Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 stasera non va in onda: il motivo

Perché Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 stasera non va in onda su Rai 1? Cosa è successo? Nessun cambio di programmazione. Semplicemente la seconda stagione della serie tv è terminata giovedì scorso (13 ottobre 2022) con la messa in onda dell’ottava e ultima puntata. Stasera, al suo posto, su Rai 1 andrà in onda la nuova fiction, “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso“. Ci sarà una terza stagione di Imma Tataranni? Ve lo diciamo subito: la risposta è sì. La riprese della terza stagione partiranno in primavera. I fan della serie tv dovranno quindi solo aspettare qualche mese per potersi gustare i nuovi episodi.

Trama

Abbiamo visto perché Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 stasera non va in onda, ma qual è la trama della nuova serie tv, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? Tra elogio della lentezza e un eterno precariato professionale e sentimentale, Vincenzo Malinconico si barcamena tra ex moglie e figli, tra un nuovo possibile amore e la difficoltà di rinunciare al passato. Ed è in questo navigare a vista che viene chiamato d’ufficio a difendere un certo Mimmo ‘O Burzone, squallido macellaio di camorra su cui pende l’accusa di fare a pezzi cadaveri scomodi e smaltirli con radicata nonchalance. In un primo momento, Malinconico vorrebbe rifiutarsi di difenderlo, appellandosi a principi deontologici. Poi, convinto dalla figlia di Burzone, Brooke, che gli ricorda la sua Alagia, accetta l’incarico. Quest’avventura nei meandri della camorra, a cavallo tra commedia e giallo, darà a Malinconico l’occasione di conoscere Amodio Tricarico, un surreale tuttofare della malavita che da un momento all’altro si autoproclama suo braccio destro e non lo lascia più, nella buona e nella cattiva sorte. Ed è proprio la cattiva sorte a dare il via all’indagine made in Malinconico, la notte in cui Brooke viene trovata assassinata senza un apparente motivo.