Imma Tataranni 3: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima lunedì 25 settembre 2023; la quarta e ultima lunedì 16 ottobre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 25 settembre 2023

Seconda puntata: lunedì 2 ottobre 2023

Terza puntata: lunedì 9 ottobre 2023

Quarta puntata: lunedì 16 ottobre 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 3? Ogni episodio avrà una durata di 100 minuti. La messa in onda su Rai 1 è prevista, come detto, il lunedì sera (ore 21,30). Dove è stata girata (location) Imma Tataranni 3? Come per le precedenti stagioni, Matera, città proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità, continua a essere la scenografia incantevole della serie, ispiratrice anche di storie e personaggi. La serie viaggia con Imma nei celebri Sassi come nella frazione agricola La Martella, nella gravina di Laterza, suggestivo canyon in provincia di Taranto, come nelle sale del Museo Archeologico Nazionale Ridola. Restituendo uno spaccato attuale della città che non dimentica il suo passato.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Imma Tataranni 3, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.