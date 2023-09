Imma Tataranni 3: il cast (attori) completo della terza stagione

Qual è il cast (attori) completo di Imma Tataranni 3, la terza stagione della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vanessa Scalera: Imma Tataranni

Massimiliano Gallo: Pietro De Ruggeri, marito di Imma

Alessio Lapice: Ippazio Calogiuri, braccio destro di Imma nelle sue indagini

Alice Azzariti: Valentina De Ruggeri, figlia di Imma e Pietro

Barbara Ronchi: Diana De Santis, assistente di Imma e sua ex compagna di classe

Carlo De Ruggeri: Dr. Taccardi, medico legale

Monica Dugo: Maria Moliterni, moglie del Prefetto

Dora Romano: madre di Pietro e suocera di Imma

Lucia Zotti: Brunella Tataranni, madre di Imma

Cesare Bocci: Saverio Romaniello

Carlo Buccirosso: Alessandro Vitali, procuratore capo

Martina Catuzzi: Laura Bartolini, carabiniere

Trama

Abbiamo visto il cast di Imma Tataranni 3, ma qual è la trama della terza stagione? Sono passati alcuni mesi dal finale della seconda stagione e ritroviamo Tataranni impegnata nella solita routine tra famiglia e lavoro, pur se con delle importanti novità. Valentina si è diplomata e ha deciso di studiare all’Orientale di Napoli. Imma e Pietro si ritrovano quindi nella casa vuota. Non si lasciano andare alla malinconia, anzi, provano a tornare a essere la coppia di un tempo. Almeno fino a quando Calogiuri non si sveglia dal coma. Un momento temuto da Pietro, da Imma invece sperato.

La situazione si complica ulteriormente quando si scopre che il maresciallo ha ripreso sì conoscenza ma il trauma gli ha procurato un’amnesia. Non ricorda quasi nulla; recupererà, afferma il medico, ma ci vuole tempo e il ricordo che all’inizio sembra proprio non voler tornare è la consapevolezza di essere stato innamorato di Imma. La protagonista è colpita da questa incognita e dalla freddezza con cui Calogiuri si relaziona con lei, ma è preoccupata soprattutto dalla determinazione con cui il carabiniere vuole scoprire cosa si nasconde dietro l’attentato, chi è il mandante. Pietro invece appare confuso e per reagire si iscrive a un corso di pugilato. Qui conosce Sara, trascinante e brillante paleontologa.