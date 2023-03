Imma Tataranni 2 (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, la seconda stagione della fiction in replica su Rai 1? Ve lo diciamo subito: si tratta in tutto di 8 puntate. La prima andrà in onda martedì 28 marzo 2023; l’ottava e ultima dovrebbe essere trasmessa martedì 16 maggio 2023. Di seguito la programmazione su Rai 1 (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: martedì 28 marzo 2023

Seconda puntata: martedì 4 aprile 2023

Terza puntata: martedì 11 aprile 2023

Quarta puntata: martedì 18 aprile 2023

Quinta puntata: martedì 25 aprile 2023

Sesta puntata: martedì 2 maggio 2023

Settima puntata: martedì 9 maggio 2023

Ottava puntata: martedì 16 maggio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore? La messa in onda (in replica) è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,50. La durata complessiva di ogni serata sarà quindi di circa 2 ore e 30 minuti.

Nella seconda stagione della fiction di Rai 1 tornano i protagonisti più amati a cominciare da Vanessa Scalera, nei panni dell’integerrima magistrata lucana, creata della scrittrice Mariolina Venezia. Tra le novità l’arrivo in procura della carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, ma dove vederle in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica su Rai 1 da martedì 28 marzo 2023 alle ore 21,25. Non solo tv. Sarà possibile seguire la fiction anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere il film in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.