Entrambi originari della Puglia, dall’amore tra Ilaria e Giuliano è nata anche una splendida bambina di nome Stella, primogenita della coppia nata nel 2018. Proprio il cantante durante un’intervista rilasciata alla stampa ha raccontato: “Possiamo rimanere per giorni in casa a scrivere senza mai incontrarci”.

Dopo aver studiato cinema a Roma presso il Centro Sperimentale, Ilaria ha debuttato nel mondo della scrittura nel 2017 con il romanzo “Ho visto un uomo a pezzi” in cui ha parlato delle seconde possibilità. Ilaria Macchia ha lavorato anche a diversi film tra cui “Non è un paese per giovani”.

Streaming e tv

