Chi è Ilaria Loriga: la fidanzata di Gazzelle, cantante di Sanremo 2024. Anni, età, lavoro, Instagram

Chi è Ilaria Loriga, la fidanzata di Gazzelle, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Classe 1989, romano, Gazzelle è uno dei cantanti più apprezzati dal momento, per la sua capacità di fare brani pop di grande livello, nel miglior solco del cantautorato italiano. Riservato sulla sua vita privata, ha da qualche anno una fidanzata. Si tratta della bellissima Ilaria Loriga, attrice e modella, classe 1998, nata a Sassari. Ha dunque 25 anni.

Il vero nome di Gazzelle è Flavio Bruno Pardini, uno dei maggiori interpreti dell’indie. Nella scorsa estate ha registrato una serie incredibile di successi e sold out per i suoi concerti in giro per l’Italia. La coppia è sempre stata molto riservata e raramente pubblicano foto in cui si scambiano tenere effusioni. Tra le passioni di Ilaria rientrano lo sport: ha praticato per diversi anni basket, tennis e danza contemporanea.

Ma chi è Ilaria Loriga? ha intrapreso da piccola la carriera di modella e poi ha debuttato come attrice nella serie Netflix “Luna Park”. Ha lavorato in diversi spot pubblicitari e ha preso parte al videoclip di Sergio Cammariere per il brano “Il tuo amore”.

Nel 2017 ha partecipato a Miss Italia e ha vinto le selezioni per Miss Sardegna. Tra il 2018 e il 2019 ha frequentato Scuola di recitazione cinematografica Actor’s Planet di Rossella Izzo e poi ha partecipato a numerosi alti workshop dedicati al cinema e al teatro. Debutta sul grande schermo nel 2023 grazie al film “Amleto è mio fratello” del regista Francesco Giuffè in cui hanno preso parte anche Claudia Gerini, Paolo Vaselli e Andrea De Dominicis. Su Instagram è seguita da circa 30mila persone.