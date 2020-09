Il Volo – 10 anni insieme: la scaletta del concerto, le canzoni

IL VOLO – 10 ANNI INSIEME SCALETTA – Stasera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica “Il Volo – 10 (dieci) anni insieme”, lo speciale concerto da Matera che celebra la straordinaria carriera del trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo. Ma qual è la scaletta del concerto de Il Volo in onda oggi? Di seguito i brani che saranno eseguiti dai tre tenori:

Il mondo

Un amore così grande

E penso a te (Ignazio)

She’s always a woman (Gianluca)

No puede ser (Piero)

Nel blu dipinto di blu

People

My way

Musica che resta

Smile

Almeno tu nell’universo

Caruso

Mi mancherai (tema de Il Postino)

Arrivederci Roma

Where do i begin (Love Story)

A chi mi dice

O sole mio

Libiamo ne i lieti calici

Nessun dorma

Grande amore

Non solo musica. Sul palco di Matera, i tre ragazzi hanno ricordato anche alcuni momenti particolari della loro strepitosa carriera. Come quando, nel 2012, sono stati invitati nientemeno che da Barbra Streisand come ospiti speciali del suo tour Back To Brooklyn: poter cantare con lei è stata un’esperienza assolutamente indimenticabile. E lo stesso si può dire di quella volta, a Panama, in cui si sono esibiti davanti a Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù.

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta del concerto Il Volo – 10 anni insieme, ma dove è possibile vederlo in tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 settembre 2020 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 settembre 2020 Il Volo – 10 anni insieme: anticipazioni, scaletta e streaming del concerto Cuori puri, il film: trama, cast e streaming