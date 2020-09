Il Volo – 10 anni insieme: anticipazioni, scaletta e streaming del concerto

Questa sera, venerdì 11 settembre 2020, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda in replica “Il Volo – 10 (dieci) anni insieme”, lo speciale concerto da Matera che celebra la straordinaria carriera del trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo. Come detto, si tratta di una replica dato che il concerto è già andato in onda il 19 novembre 2019. Ma quali sono le anticipazioni? E la scaletta della serata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella serata evento vedremo le immagini del concerto tenutosi a Matera: nella fantastica cornice della “Città dei Sassi”, le tre incredibili voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, hanno portato in scena i successi del proprio repertorio, da pezzi inediti a grandi classici della tradizione italiana fino a evergreen americani. Tra i brani previsti nella scaletta de Il Volo – 10 anni insieme: “Musica che resta” e “Grande amore”, le cover di “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “Un amore così grande” (Claudio Villa), “Granada”, “Surrender – Torna a Surriento”, “E penso a te” (Lucio Battisti), “She’s Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra) e “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini).

Non solo musica. Sul palco di Matera, i tre ragazzi hanno ricordato anche alcuni momenti particolari della loro strepitosa carriera. Come quando, nel 2012, sono stati invitati nientemeno che da Barbra Streisand come ospiti speciali del suo tour Back To Brooklyn: poter cantare con lei è stata un’esperienza assolutamente indimenticabile. E lo stesso si può dire di quella volta, a Panama, in cui si sono esibiti davanti a Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Gioventù. Per festeggiare l’anniversario del celebre trio italiano, Canale 5 mostrerà anche i momenti più importanti ed emozionanti che hanno contraddistinto il loro percorso musicale, iniziato nel 2009 da giovanissimi.

Il Volo – 10 anni insieme: la scaletta del concerto

Abbiamo visto le anticipazioni, ma quale sarà la scaletta del concerto de Il Volo – 10 anni insieme in onda oggi su Canale 5? Di seguito i brani che saranno eseguiti dai tre tenori:

Il mondo

Un amore così grande

E penso a te (Ignazio)

She’s always a woman (Gianluca)

No puede ser (Piero)

Nel blu dipinto di blu

People

My way

Musica che resta

Smile

Almeno tu nell’universo

Caruso

Mi mancherai (tema de Il Postino)

Arrivederci Roma

Where do i begin (Love Story)

A chi mi dice

O sole mio

Libiamo ne i lieti calici

Nessun dorma

Grande amore

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – 10 anni insieme in tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda oggi – venerdì 11 settembre 2020 – alle ore 21,30 su Canale 5 (tasto 5 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

