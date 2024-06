Il vigneto dell’amore: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 20 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il vigneto dell’amore, film canadese del 2021 diretto da David Weaver con Laura Osnes, Juan Pablo Di Pace e Matthew James Dowden. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La californiana Jenna Savern è una giovane aspirante sommelier che torna nei vigneti di famiglia per perfezionare i propri studi. Affianca il nuovo enologo scelto dai genitori, l’affascinante argentino Marcelo, ed è incuriosita dai suoi metodi naturali e fuori dagli schemi.

Il vigneto dell’amore: il cast

Abbiamo visto la trama de Il vigneto dell’amore, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali:

Laura Osnes

Juan Pablo Di Pace

Matthew James Dowden

Eric Keenleyside

Lini Evans

Amanda Wong

Beverley Elliott

Arpad Balogh

Streaming e tv

Dove vedere Il vigneto dell’amore in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 20 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.