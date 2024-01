Questa sera, 5 gennaio 2024, alle ore 21.15 su La7 va in onda il film Il treno, pellicola del 1964 diretta da John Frankenheimer, tratto dal romanzo Le front de l’art di Rose Valland. Protagonisti sono Burt Lancaster e Paul Scofield. Vediamo insieme le trame e il cast.

Durante la Resistenza francese, mentre gli alleati si avvicinano a Parigi, un ufficiale tedesco carica un treno con opere d’arte trafugate. Vuole portarle in Germania. Un ferroviere francese, membro della Resistenza, cerca in ogni modo di impedire che il patrimonio finisca nel paese nemico.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Charles Millot, Richard Munch, Wolfgang Preiss, Albert Rémy. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Burt Lancaster: Paul Labiche

Paul Scofield: Colonnello Von Waldheim

Michel Simon: Papa Boule

Jeanne Moreau: Christine

Wolfgang Preiss: Maggiore Herren

Albert Rémy: Didont

Charles Millot: Pesquet

Jacques Marin: Jacques

Richard Münch: Generale Von Lubitz

Jean Bouchard: Capitano Schmitd

Arthur Brauss: Tenente Pilzer

Howard Vernon: Capitano Dietrich

Donald O’Brien: Sergente Schwartz

Suzanne Flon: M.lle Villard

Jean-Claude Bercq: Maggiore tedesco

Paul Bonifas: Maurice Spinet

Jean-Pierre Zola: Octave

Louis Falavigna: Ferroviere

Richard Bailey: Grote

Christian Fuin: Robert

Dove vedere Il treno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 5 gennaio 2024 – alle ore 21,15 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.