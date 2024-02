Chi è Il Tre, cantante in gara al Festival di Sanremo 2024: vero nome, età, canzoni, anni, carriera, fidanzata, Instagram

Chi è Il Tre, cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2024? Si tratta probabilmente di uno dei cantanti tra quelli in gara meno noti dal grande pubblico, ma al contempo amatissimo tra i più giovani. Un rapper molto talentuoso, romano, classe 1997. Di lui si parla già da qualche anno come uno dei più promettenti. Scopriamo chi è e il significato del suo nome d’arte.

Popolarissimo sui social dove vanta migliaia di iscritti, l’artista di origini romane ha iniziato a farsi conoscere dalla scena musicale nel 2015, quando ha vinto il contest One Shot Game. In quell’anno ha iniziato a pubblicare i primi mixtape, ma solo tre anni dopo il suo nome è diventato virale grazie al singolo Bella Guido.

Il suo vero nome è Guido Senia. Si chiama “Il tre” semplicemente perché è il suo numero preferito. Il suo primo mixtape Cataclisma viene prodotto in modo indipendente nel 2015, si descrive come un rapper che ha deciso di non conformarsi alla scena nazionale, ma ha preferito conservare uno stile e un flow tutto suo, “cercando di dimostrare alle persone che per arrivare in alto, non serve per forza essere raccomandati e pagare”.

Dopo il successo di Bella Guido, Il tre firma il primo contratto discografico con la Atlantic Records, parte del gruppo della Warner Music Italy. Il singolo Cracovia, Pt.3 è entrato nella classifica nel 2019 e, nonostante si sia posizionato al 76esimo posto, ha continuato ad essere uno dei più ascoltati tanto da essere certificato disco di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana con oltre 70.000 copie vendute a livello nazionale.

Nel 2020 Il Tre ha ottenuto due dischi di platino con il singolo Te lo prometto che ha raggiunto la 13esima posizione della Top Singoli, rimanendo in classifica per ben sette mesi. Con questo brano il rapper ha anticipato l’uscita dell’album di debutto, Ali, pubblicato nel febbraio 2021. Ristampato il settembre successivo come Ali – Ultima notte, l’album ha debuttato in vetta alla Classifica FIMI Album ed è stato certificato disco di platino con più di 50.000 copie vendute in Italia. Protagonista dei SEAT Music Awards 2021 e in tour con con l’Ali live tour, l’album ha permesso a Il Tre di vincere il Premio Lunezia Menzione Speciale al Festival della Luna di Aulla per il suo valore musical-letterario.

Nel 2023 esce il suo secondo disco, Invisibili. Meglio scendere in campo e perdere che rimanere nello spogliatoio”, ha spiegato il rapper. Ora la grande opportunità di partecipare al Festival di Sanremo 2024, scelto da Amadeus tra i 30 Big, con il brano Fagili: “Credere ai sogni ripaga e quest’anno tocca a me. Ci vediamo a Sanremo, grazie a tutti per essere qui”, ha scritto lui su Instagram dopo l’annuncio della sua partecipazione alla kermesse.

Fidanzata e Instagram

Sappiamo che è fidanzato con una ragazza, Francesca Foglietti, ma non ci sono informazioni su di lei. Su Instagram è seguito da oltre 400mila persone.