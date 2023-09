Il terzo indizio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 settembre 2023 su Rete 4

Il terzo indizio: anticipazioni e ospiti di oggi, 8 settembre 2023 Rete 4

Questa sera, venerdì 8 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il terzo indizio, il programma (in replica) spin-off di Quarto grado che consiste in una serie di puntate monotematiche ognuna delle quali dedicata un grande caso di cronaca nera ricostruito attraverso docu-fiction ed interviste esclusive. La trasmissione è andata in onda su Rete 4 per tre stagioni: una condotta dalla giornalista Alessandra Viero (2016), le altre due dall’attrice Barbara De Rossi (2018). Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Questa sera, 8 settembre 2023, va in onda la riproposizione de Il terzo indizio, il programma di approfondimento targato Videonews che ricostruisce con il linguaggio delle docufiction i principali casi di cronaca degli ultimi anni.

Alla base del racconto, massima attenzione agli atti giudiziari che, interpretati da attori professionisti, fungono da traccia delle docufiction. In ogni puntata, accurate ricostruzioni e interviste ai protagonisti permettono di ripercorrere e rivivere i contesti nei quali nascono quegli episodi di “nera” che hanno fortemente turbato la coscienza collettiva.

Le storie raccontate da Il terzo indizio riguardano processi che hanno già visto celebrare i tre gradi di giudizio: sentenze passate in giudicato che, grazie all’interpretazione di attori professionisti, raccontano la verità giudiziaria di un grande caso di cronaca che ha diviso l’opinione pubblica. L’attrice è chiamata ad introdurre il caso di cronaca al centro della puntata e a commentare tutti gli eventi della docu-fiction, mostrando inoltre interviste agli inquirenti ed alle persone coinvolte.

Streaming e tv

Dove vedere Il terzo indizio in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 8 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.