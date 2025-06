Il talento di Mr. C: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent), film del 2022 diretto da Tom Gormican. L’opera ha come protagonista Nicolas Cage, il quale porta in scena una versione parodistica di se stesso. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’attore hollywoodiano Nicolas Cage è in difficoltà con la sua carriera dopo essere stato scartato per diversi ruoli cinematografici importanti ed è costantemente assillato e tormentato da “Nicky”, che gli appare come il se stesso più giovane (e di maggior successo). Anche il rapporto con l’ex moglie Olivia e la figlia Addy è rovinato da anni di abbandono emotivo. In seguito a un evento imbarazzante e umiliante alla festa di compleanno di Addy e alla perdita di un ruolo chiave in un film, Cage pensa di ritirarsi dalla recitazione. Decide quindi di accettare un’offerta di un milione di dollari, procuratagli dal suo agente Richard Fink, che prevede di andare a Maiorca per incontrare il miliardario Javi Gutierrez ed essere l’ospite d’onore del suo compleanno.

Il talento di Mr. C: il cast

Abbiamo visto la trama de Il talento di Mr. C, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: se stesso

Pedro Pascal: Javi Gutierrez

Sharon Horgan: Olivia Henson

Ike Barinholtz: Martin

Alessandra Mastronardi: Gabriela

Jacob Scipio: Carlos

Lily Sheen: Addy Cage

Neil Patrick Harris: Richard Fink

Tiffany Haddish: Vivian

Paco León: Lucas Gutierrez

Streaming e tv

Dove vedere Il talento di Mr. C in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 5 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.