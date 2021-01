Il tabaccaio di Vienna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 16 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il tabaccaio di Vienna (titolo originale: Der Trafikant), film drammatico del 2018 diretto da Nikolaus Leytner. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il diciassettenne Franz si reca a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Qui, ha modo di incontrare Sigmund Freud, un cliente abituale con cui rapidamente forma una singolare amicizia. Quando si innamora della ballerina Anezka, Franz cerca consiglio nel famoso psicanalista, costretto ad ammettere che anche per lui l’universo femminile rappresenta un grosso enigma. Mentre le condizioni politiche e sociali in Austria peggiorano drammaticamente per l’arrivo dei nazisti a Vienna, Franz, Freud e Anezka si ritroveranno trascinati nel vortice degli eventi. Ognuno di loro dovrà confrontarsi con la più grande delle decisioni da prendere: restare a Vienna o scappare via.

Il tabaccaio di Vienna: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il tabaccaio di Vienna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Bruno Ganz

Karoline Eichhorn

Johannes Krisch

Simon Morzè

Gerti Drassl

Michael Fitz

Emma Drogunova

Thomas Mraz

Regina Fritsch

Angelika Strahser

Streaming e tv

Dove vedere Il tabaccaio di Vienna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 16 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 o 503 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

