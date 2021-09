Il sole a mezzanotte: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 15 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, film drammatico romantico americano del 2018 diretto da Scott Speer e scritto da Eric Kirsten, basato sull’omonimo film giapponese del 2006. Il film ha come protagonisti Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger e Rob Riggle, e segue la vita di un’adolescente con xeroderma pigmentosum, che le impedisce di uscire alla luce del sole. Quando incontra un ragazzo, Charlie Reed, lei deve decidere se parlargli della sua condizione, oppure fingere di vivere una vita normale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al riparo fin dalla prima infanzia, Katie Price vive con una sensibilità pericolosa alla luce solare causata da una condizione genetica rara, lo Xeroderma pigmentoso, da lei chiamata XP. Durante il giorno, è costretta a stare rinchiusa dentro casa, con solo suo padre, Jack, e la sua migliore amica, Morgan, a farle compagnia. Durante la notte, però, Katie esce di casa per andare a suonare alla stazione del treno. Per il suo immaginario diploma, suo padre le regala la chitarra appartenuta alla madre, morta anni prima. Una notte, mentre sta suonando il suo strumento, attira l’attenzione di Charlie, ragazzo per il quale lei ha avuto sempre una cotta, ma fugge via, dimenticando il suo quaderno lì. La sera successiva, quando va a riprenderlo, Katie incontra di nuovo Charlie, con il quale inizia una conversazione. Alla fine, decidono di andare insieme alla festa di un amico di Morgan. Vedendo però che è troppo noiosa, si spostano a quella di una ragazza innamorata di Charlie, Zoe Carmichael. Dopo aver lasciato la festa, Katie va al molo insieme a Charlie, dove lui le spiega il motivo per cui ha abbandonato il nuoto, e poi la bacia su una delle barche. Tuttavia, Katie deve ancora dire a Charlie delle sue condizioni, nonostante suo padre l’abbia avvertita di farlo subito.

Il sole a mezzanotte: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sole a mezzanotte, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bella Thorne: Katie Price

Patrick Schwarzenegger: Charlie Reed

Rob Riggle: Jack Price

Quinn Shephard: Morgan

Ken Tremblett: Mark

Nicholas Coombe: Garver

Tiera Skovbye: Zoe Carmichael

Paul McGillion: Blake Jones

Suleka Mathew: Dr. Paula Fleming

Jenn Griffin: Barb

Austin Obiajunwa: Owen

Alex Pangburn: Wes

