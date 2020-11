Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, venerdì 27 novembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 va in onda la prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, la fiction che vede ancora protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Ma quali sono le anticipazioni sulla prima puntata? Cosa succederà? Di seguito tutte le anticipazioni (trama e cast) nel dettaglio.

Anticipazioni: trama della prima puntata

Castel Marciano, un anno dopo. Luisa Ferrari e Andrea Baldini tornano a far coppia per risolvere un nuovo caso. Questa volta sono alle prese con l’omicidio di una giovane madre, Sara Liverani, e del figlio adolescente, Luca, ritrovati senza vita nella loro casa. La donna è stata uccisa a coltellate, il ragazzo con un colpo d’arma da fuoco. La figlia minore Giulia, una bambina di appena sei anni, viene trovata a vagare in stato di shock nel bosco vicino al paese. I sospetti ricadono immediatamente su Rocco, l’ex marito di Sara, che con la separazione aveva perso la custodia dei figli. Nonostante suo padre Salvatore gli fornisca un alibi, Andrea e Luisa vedono in lui il possibile colpevole con il movente più forte. Andrea e Luisa affrontano importanti novità anche sul versante privato. Andrea si ritrova a fare i conti con l’inatteso ritorno dopo quasi diciotto anni di Elio Moras, uomo dal misterioso passato, padre biologico di Matteo, figlio della sua compagna Roberta. Elio sembra un uomo cortese e comprensivo in cerca di riscatto, ma il suo arrivo scombussola la vita di Andrea, fino al punto di mettere in crisi i rapporti interni alla sua famiglia. Luisa, dal canto suo, prende molto a cuore la piccola Giulia, che nel frattempo è stata affidata alla zia Silvia e a suo marito Umberto.

Il silenzio dell’acqua 2: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Il silenzio dell’acqua 2, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori:

Ambra Angiolini

Giorgio Pasotti

Camilla Filippi

Fausto Maria Sciarappa

Barbara Chichiarelli

Stefano Pesce

Alessandro Cremona

Guido Corso

Streaming e tv

Dove vedere Il silenzio dell’acqua 2 in diretta tv, replica e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in chiaro, gratis, su Canale 5 il venerdì sera alle ore 21,30 (circa). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay si potranno recuperare le varie puntate in replica grazie alla funzione on demand.

Potrebbero interessarti A che ora inizia Il silenzio dell’acqua 2: l’orario della messa in onda su Canale 5 Il silenzio dell’acqua: il finale della prima stagione, cosa è successo Il silenzio dell’acqua 2: quante puntate, durata e quando finisce