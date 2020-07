Il Segreto non va in onda: ecco perché

Cambio di programmazione per Canale 5: oggi, mercoledì 15 luglio 2020, Il Segreto (la soap opera spagnola, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5) non va in onda. Al suo posto Mediaset ha deciso di trasmettere la prima puntata di Come sorelle, la nuova soap turca che stasera andrà in onda con la seconda puntata. Come sorelle occuperà quindi la fascia oraria dedicata alle vicende di Puente Viejo, con la replica della sua prima puntata, andata in onda lo scorso mercoledì 8 luglio 2020.

Quando andrà in onda la puntata de Il Segreto prevista per oggi? La puntata de Il Segreto prevista per oggi – mercoledì 15 luglio 2020 – slitta quindi a domani, giovedì 16 luglio 2020. Le Anticipazioni e le Trame dell’Episodio della soap – in onda su Canale 5 alle 15.45, ci rivelano che Leandro non ce la fa e Pepa sente di non essere stata all’altezza della situazione. Tristan però, cerca di consolarla, assicurandole di aver dato il massimo con impegno e competenza. Nel frattempo, un ritratto osé di Soledad, scatena l’ira di Francisca che promette alla figlia una punizione esemplare. Emilia tenta di trovare un accordo con Pardo, ma è costretta a fare i conti con una proposta indecente del criminale.

Il Segreto in tv e live streaming

Dove vedere Il Segreto in tv e live streaming? La soap, come detto, va in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi. È inoltre visibile anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

