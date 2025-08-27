Icona app
TV

Il segreto di Isabelle: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie (seconda puntata)

di Anton Filippo Ferrari
Il segreto di Isabelle: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, mercoledì 27 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda e ultima puntata di “Il Segreto di Isabelle”, la miniserie tv francese con protagonista Odile Vuillemin, attrice amatissima dal pubblico delle serie per aver interpretato Chloé Saint-Laurent in “Profiling”. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Chi è davvero Isabelle? Una serial killer, una bugiarda, una femme fatale o una casalinga che, fin da piccola, ha sempre dovuto lottare per sopravvivere? È quello che vuole capire il capitano della gendarmeria Mathilde Delboscq, incaricata delle indagini sulla morte del marito di Isabelle, Pascal Dubreuil. Quando viene chiamata sul luogo del delitto, questa giovane investigatrice non immagina che sta per affrontare il caso della sua carriera, se non addirittura della sua vita. In un’auto bruciata, nel mezzo della campagna provenzale, viene rinvenuto il cadavere, completamente carbonizzato, di Dubreuil. Le indagini, condotte dal capitano Delboscq, coinvolgono i familiari del morto: la moglie Isabelle, per l’appunto, e i figli Louise e Jérémie, nonché l’ex marito della donna, Antoine Garault e il loro figlio Romain. Inizialmente i sospetti cadono sul ventitreenne Jérémie, ma poi si scopre che il primo marito di Isabelle era morto in circostanze simili a quelle in cui è morto Pascal Dubreuil…

Il segreto di Isabelle: il cast

Abbiamo visto la trama de Il segreto di Isabelle, ma qual è il cast completo della serie tv? Oltre a Odile Vuillemin nel ruolo della protagonista Isabelle Dubreuil, il cast della miniserie include Joyce Bibring (Mathilde Delboscq), Laurent Gamelon (Colonnello Vasseur), Malik Elakehal El Miliani (Karim), Vincent Jouan (Jean-Louis Revault), Frédéric Bianconi (Jérome Delbosc), Maïra Schmitt (Louise Dubreuil), Roméo Mariani (Jérémie Dubreuil), Yann Sundberg (Antoine Garault), Paul Le Bourdon (Romain Garault), Franck Adrien (Procuratore Saunier), Guillaume Denaiffe (Lionel Bernard), Floriane Jourdan (Clara), Roby Schinasi (Hugo), Cyril Lecomte (Pascal Dubreuil), François-Dominique Blin (Cyrille Lasalle), Alexandre Thibault (Commissario Benameur), Aurélie Vaneck (Julie Alban), Laurent Mouton (Maître Costa), Laurence Saint Louis Augustin (gioielliera), Gilbert Traïna (Presidente del Tribunale), Suzy Deschamps (commessa di lingerie), Bambo Da Silva (agente di sicurezza), Maximilien Fussen (capo dei vigili del fuoco), Gratiane de Rigaud (giurato), Marie-Anne Cordonnier (giornalista TV), Anne-Marie Ponsot (vicina), Bruno Ricci (il dottor Vidal), Alexandre Thibault (commissario Benameur) e Karine Angeon (poliziotta). I quattro episodi di “Un Soupçon”, questo è il titolo francese, sono scritti da Franck Ollivier e diretti da Philippe Dajoux.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il segreto di Isabelle? In tutto andranno in onda due puntate: la prima martedì 26 agosto 2025; la seconda e ultima mercoledì 27 agosto 2025.

Streaming e tv

Dove vedere Il segreto di Isabelle in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – mercoledì 27 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca