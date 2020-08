Il segreto dei suoi occhi: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 23 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il segreto dei suoi occhi, film del 2015 scritto e diretto da Billy Ray. Si tratta di un remake, di produzione statunitense, del film argentino Il segreto dei suoi occhi diretto nel 2009 da Juan José Campanella, qui in veste di produttore esecutivo. Entrambi i film si basano sul romanzo Il segreto dei suoi occhi (La pregunta de sus ojos) di Eduardo A. Sacheri. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni.

Trama

Pochi mesi dopo l’11 settembre all’unità antiterrorismo di Los Angeles lavora la squadra composta dall’agente dell’FBI Ray Kasten, la sua migliore amica Jess Cobb, e i detective Bumpy Willis e Reg Siefert. La squadra sorveglia una moschea, sospettata di essere una cellula dormiente per nuovi attacchi terroristici, secondo un informatore che ha contatti solo con Siefert. Un giorno vengono chiamati per un ritrovamento del cadavere di una ragazza stuprata e uccisa, abbandonata in un cassonetto della spazzatura vicino alla moschea. Ray scopre inorridito che la vittima era la figlia di Jess, Carolyn, cui Ray aveva dato appuntamento in pasticceria per comprare una torta per il compleanno di Jess. L’uomo aveva però disdetto l’appuntamento all’ultimo momento. Ray e Jess sono devastati dal senso di colpa e Ray indaga sull’omicidio in maniera non ufficiale. Sospetta immediatamente di un giovane, Marzin e, determinato a portarlo alla giustizia, chiede aiuto a Claire Sloan, l’assistente del procuratore distrettuale. Tra i due c’è un’attrazione reciproca, ma sono entrambi esitanti ad ammetterlo, visto che Claire è fidanzata. Di seguito il trailer ufficiale:

Il segreto dei suoi occhi: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il segreto dei suoi occhi, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chiwetel Ejiofor: Ray Kasten

Nicole Kidman: Claire Sloan

Julia Roberts: Jess Cobb

Dean Norris: Bumpy Willis

Michael Kelly: Reginald “Reggie” Siefert

Alfred Molina: Martin Morales

Joe Cole: Marzin / Beckwith

Zoe Graham: Carolyn Cobb

Streaming e tv

Dove vedere Il segreto dei suoi occhi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 23 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social), RaiPlay.it.

