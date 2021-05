Il segreto: il cast (attori) della soap opera spagnola (oggi puntata finale)

Qual è il cast (attori) completo de Il segreto, la soap opera spagnola che stasera – 28 maggio 2021 – va in onda su Canale 5 con l’ultima puntata (finale di stagione)? Nell’ultima puntata de Il segreto, sfileranno i personaggi più amati. Gli spettatori avranno modo di rivedere Tristan interpretato da Alex Gadea; Pepa interpretata da Megan Montaner; Gonzalo interpretato da Jordi Coll, Bosco interpretato da Francisco Ortiz; Juan interpretato da Jonas Berami; Soledad interpretata da Alejandra Onieva; Fernando interpretato da Carlos Serrano; Maria interpretata da Loreto Mauleon; Hipolito interpretato da Selu Nieto; e donna Francisca interpretata dall’attrice Maria Bouzas. Di seguito l’elenco completo degli attori (cast) de Il segreto in questi 10 anni di attività, stagione per stagione:

María Bouzas: Francisca Montenegro (s.1-12)

Ramón Ibarra: Raimundo Ulloa (s.1-12)

Megan Montaner: Pepa Balmes (s.1)

Alex Gadea: Tristan Ulloa (s.1-3)

Mario Zorrilla: Mauricio Godoy (s.1-12)

Ivan Montes: Matías Castañeda (s.5-12)

Paula Ballesteros: Marcela Del Molino (s.8-12)

Maribel Ripoll: Dolores Ansenjo (s.1-12)

César Capilla: Tiburcio Comino (s.9-12)

Selu Nieto: Hipólito Mirañar (s.1-12)

José Gabriel Campos: Onésimo Mirañar (s.6-12)

Silvia Marsó: Isabel De los Visos (s.12)

Manuel Regueiro: Ignacio Solozábal (s.12)

Laura Minguell: Marta Solozábal (s.12)

Sara Sanz: Rosa Solozábal (s.12)

Berta Castané: Carolina Solozábal (s.12)

Adrián Pedraja: Adolfo Castro (s.12)

Tomás De los Visos: Tomás Castro (s.12)

Adrián Expósito: Pablo Centeno Torál (s.12)

Almudena Cid: Manuela Sánchez (s.12)

Ángel Héctor Sánchez: Jesús Urrutia (s.12)

Arantxa Aranguren: Encarnación De La Iglesia (s.12)

Roser Tapias: Alicia Urrutia (s.12)

Toni Salgado: Íñigo Maqueda (S.12)

Lucía Caraballo: Antonia “Antoñita” Malo (s.12)

Carles Sanjaime: Capitano Eugenio Huertas (s.12)

Andrés Suárez: Padre Don Filiberto (s.12)

Eudald Font: Juan Montalvo (s.12)

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) dell’ultima puntata de Il segreto, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda oggi – venerdì 28 maggio 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.