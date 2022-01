Il ritorno di Mary Poppins: il cast (attori) del film

Qual è il cast (attori) de Il ritorno di Mary Poppins, film del 2018 diretto da Rob Marshall, sequel del film del 1964 Mary Poppins, liberamente ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers? Protagonista della pellicola è Emily Blunt. Al suo fianco Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw e Emily Mortimer. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emily Blunt: Mary Poppins

Lin-Manuel Miranda: Jack

Ben Whishaw: Michael Banks

Emily Mortimer: Jane Banks

Pixie Davies: Annabel Banks

Joel Dawson: Georgie Banks

Nathanael Saleh: John Banks

Julie Walters: Ellen

Meryl Streep: Topsy

Colin Firth: Wilkins / Lupo

Kobna Holdbrook-Smith: Frye / Donnola

Jeremy Swift: Gooding / Tasso

David Warner: ammiraglio Boom

Jim Norton: sig. Binnacle

Dick Van Dyke: sig. Dawes Jr.

Angela Lansbury: signora dei palloncini

Noma Dumezweni: Penny Farthing

Tarik Frimpong: Angus

Karen Dotrice: passante

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) de Il ritorno di Mary Poppins, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.