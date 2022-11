Il ritorno dell’eroe: trama, cast e streaming del film

Stasera, lunedì 28 novembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il ritorno dell’eroe (Le retour du héros), film franco-belga del 2018 diretto da Laurent Tirard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Borgogna, 1809. Il capitano Charles-Grégoire Neuville, impenitente codardo, chiede la mano di Pauline Beaugrand, una giovane aristocratica che non vede l’ora di diventare la sua sposa. Ma la guerra incombe e il capitano deve partire per il campo di battaglia. Neuville promette a Pauline di scriverle ogni giorno senza farlo mai. Davanti alla disperazione della sorella minore, Elisabeth si improvvisa Cirano e avvia una fitta corrispondenza, inventando le parole del guerriero. Convinta in cuor suo che il capitano non tornerà mai più, Elisabeth redige lettere piene di ardore e avventure che ridestano Pauline e ‘uccidono’ (creativamente) l’amato. Ma Neuville ritorna, tre anni dopo, senza gloria e senza scrupoli. Deciso a rientrare nelle grazie di Pauline, ormai sposata ad un altro, dovrà vedersela con Elisabeth che lo sfida a duello e conduce il gioco con charme e incisività, sospirando e infiammandosi davanti all’impostore e all’impostura che ha contribuito a creare. Di quella leggenda dorata che Elizabeth ha tramato, ma forte di un qui pro quo che trasforma un soldato pavido in eroe, ne approfitta proprio Neuville, conquistatore di cuori e disertore dei campi di battaglia. Dopo tante situazioni comiche, naturalmente i due finiranno col piacersi e sposarsi.

Il ritorno dell’eroe: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ritorno dell’eroe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Dujardin: cap. Charles-Grégoire Neuville

Mélanie Laurent: Elisabeth Beaugrand

Noémie Merlant: Pauline

Christophe Montenez: Nicolas

Evelyne Buyle: Madame Beaugrand

Christian Bujeau: Monsieur Beaugrand

Féodor Atkine: gen. Mortier-Duplessis

Fabienne Galula: Eugénie

Laurent Bateau: Monsieur Dunoyer

Aurélie Boquien: Madame Dunoyer

Jean-Michel Lahmi: Monsieur Loiseau

Sophie Nicolas: Madame Loiseau

Mathilde Roehrich: domestica

Streaming e tv

Dove vedere Il ritorno dell’eroe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 28 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.