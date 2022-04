Il Re streaming e diretta tv: dove vedere la serie con Luca Zingaretti

Questa sera, venerdì 8 aprile 2022, alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno va in onda la quarta e ultima puntata de Il Re, la nuova serie Sky Original, considerata il primo prison drama italiano, con protagonista Luca Zingaretti. In tutto otto episodi, due per ogni serata, per un totale di quattro puntate. Zingaretti veste i panni del controverso Bruno Testori. direttore di un carcere di frontiera, sovrano assoluto di una struttura – il San Michele – in cui nessuna delle leggi dello Stato ha valore, perché il bene e il male dipendono unicamente dal suo giudizio. La regia è di Giuseppe Gagliardi. Ma dove vedere la serie Il Re in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni.

In tv

La serie Sky Original va in onda su Sky Cinema Uno e Sky Atlantic per otto episodi, due a settimana, ogni venerdì alle 21.15. In totale quindi quattro venerdì in compagnia delle avventure del primo prison drama italiano con protagonista Luca Zingaretti. Sky Atlantic è visibile al canale 108 del decoder Sky, Sky Cinema Uno sul 301.

Il Re streaming live

Abbiamo visto dove vedere la serie in tv, ma come fare per seguirla in streaming? Se non siete a casa, potete collegarvi in mobilità sulla app di Sky Go, disponibile per gli abbonati Sky su pc, smartphone e tablet. Oppure in streaming su NOW. In ogni momento potete recuperare gli episodi grazie alla funzione on demand.

Trama

Il San Michele è un carcere di frontiera dove Bruno Testori, il Direttore, esercita la sua personale idea di giustizia, il suo quarto grado di giudizio, al di sopra della legge dei tribunali e dei codici di procedura penale. Perché dietro ogni detenuto c’è una storia, una vita deragliata: e anche se fuori dal carcere la prima a essere andata fuori dai binari è proprio la sua, dentro il San Michele Bruno è un sovrano assoluto. Spietato con chi lo merita e inaspettatamente misericordioso con altri, sempre seguendo i principi della propria distorta e oscura morale. Ma quando il regno rischia di crollare, minacciato da un pericolo imminente, Bruno si troverà a combattere la guerra più difficile.