Il ragazzo di campagna: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il ragazzo di campagna, film del 1984 diretto da Castellano e Pipolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Artemio è un contadino che vive in un borgo della campagna lombarda, abitato principalmente da anziani, dove l’unica attrazione è osservare il passaggio del treno. Artemio abita con l’anziana madre Giovanna, la quale avrebbe il desiderio di vederlo sposato con Maria Rosa, l’unica ragazza che abita il paese, e che peraltro è da tempo innamorata di lui. Artemio però non ricambia questi sentimenti e, nel giorno del suo quarantesimo compleanno, si rende improvvisamente conto di non aver mai vissuto una vita al di fuori delle campagne in cui è nato e cresciuto, e soprattutto di non voler continuare a fare il contadino per il resto dei suoi giorni. Per questo, decide di lasciare la campagna e rifarsi una vita a Milano.

Artemio, non conoscendo Milano e non sapendo dove alloggiare, una volta arrivato in città chiede aiuto a suo cugino Severino, da tempo trasferitosi, il quale gli offre ospitalità e lavoro; Artemio accetta il lavoro offerto dal cugino, ma non sa che lui è in realtà un ladro che entra ed esce di prigione e che, a sua insaputa, lo coinvolge immediatamente in alcuni scippi. Una volta resosene conto, abbandona Severino e decide di restituire la borsa rubata nell’ultimo scippo alla sua legittima proprietaria, Angela, una giovane e bella ragazza in carriera.

Il ragazzo di campagna: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo di campagna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Artemio

Massimo Boldi: Severino Cicerchia

Donna Osterbuhr: Angela Corsi

Clara Colosimo: signora Giovanna

Sandra Ambrosini: Maria Rosa

Renato D’Amore: fabbro

Franco Diogene: assicuratore

Enzo Cannavale: non vedente

Enzo De Toma: paziente dell’ospedale

Enzo Garinei: direttore del residence

Elio Veller: Margherita, l’omosessuale

Guido Spadea: collega dell’assicuratore

Massimo Serato: spacciatore di droga

Rosanna Banfi: vigilessa in piazza San Babila (non accreditata)

Pongo: dottore al centro prelievi

Dino Cassio: commissario di polizia

Jimmy il Fenomeno: vinaio

Armando Celso: Elpidio

Lucia Vasini: cassiera della mensa

Daniela Piperno: nipote del cieco

Manuela Gatti: collega di Angela

Renato Oliverio: ultras interista

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo di campagna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.