Il professore matto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 21 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il professore matto, film commedia del 1996, diretto da Tom Shadyac e interpretato da Eddie Murphy. Si tratta di un remake de Le folli notti del dottor Jerryll (1963), diretto ed interpretato da Jerry Lewis nella parte del protagonista, Julius Kelp, un goffo e trasandato ricercatore universitario. Ma vediamo tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Al Wellman College, migliaia di criceti hanno invaso il campus dopo essere stati accidentalmente rilasciati da Sherman Klump, un professore morbosamente obeso e di buon cuore. Nel frattempo, Sherman ha creato una formula sperimentale che ricostruisce il DNA di una persona obesa in un modo da consentire loro di perdere peso più facilmente. Dopo la sua conferenza, Sherman incontra e si innamora subito di Carla Purty, una laureata in chimica che è una grande fan del suo lavoro. Dopo una cena con la sua famiglia composta esclusivamente da persone obese, Sherman chiede a Carla un appuntamento, che lei accetta, con grande sorpresa di Sherman. L’appuntamento inizia bene, con Carla che mostra ammirazione per il lavoro di Sherman, ma l’odioso comico ospite del club, Reggie Warrington, lo prende in giro pubblicamente per il suo peso. Sherman si deprime e mette alla prova il suo siero su se stesso, diventando magro e sportivo…

Il professore matto: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il professore matto, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Murphy: Sherman Klump/Buddy Love; Cletus Klump; Anna Pearl Klump; Ida Mae Jensen; Ernie Klump; Lance Perkins

Jada Pinkett: Carla Purty

Larry Miller: rettore Dean Richmond

John Ales: Jason

Jamal Mixon: Ernie “Hercules” Klump Jr.

James Coburn: Harlan Hartley

Dave Chappelle: Reggie Wharrington

Patricia Wilson: Segretaria del rettore Richmond

Streaming e tv

Dove vedere Il professore matto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 21 febbraio 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.

