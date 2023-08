Il professore e il pazzo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 16 agosto 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Il professore e il pazzo (The Professor and the Madman), film del 2019 diretto da P. B. Shemran. La pellicola, con protagonisti Mel Gibson, Sean Penn e Natalie Dormer, è l’adattamento cinematografico del libro del 1998 L’assassino più colto del mondo (The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words) scritto da Simon Winchester e narra le vicende di Sir James Murray, che nel 1879 inizia a lavorare alla prima edizione dell’Oxford English Dictionary. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fine del XIX secolo, Inghilterra. William Chester Minor, un ex-medico americano in passato di servizio nella guerra di secessione americana, è affetto da allucinazioni in cui si vede perseguitato da un soldato che aveva dovuto marchiare a fuoco per diserzione. Durante una di queste visioni, scambiandolo per l’uomo che lo perseguita, insegue e uccide George Merrett: per questo crimine gli viene riconosciuta l’infermità mentale e viene portato al manicomio di Broadmoor. Intanto, il professor James Murray viene ammesso dalla Oxford University Press nella commissione incaricata di redigere l’Oxford English Dictionary, un imponente vocabolario in grado di elencare ogni termine della lingua inglese e di spiegarne etimologia e variazioni di significato, con citazioni letterarie a supporto. L’opera è stata iniziata vent’anni prima, ma portarla a termine è difficoltoso data la mole di lavoro e la velocità con cui la lingua inglese muta. Murray ha così l’idea di lanciare un appello al popolo inglese: chiede che chiunque lo desideri invii alla commissione una cartolina postale recante un lemma. Questo guadagna a Murray il posto di direttore della commissione.

A Broadmoor, Minor alterna momenti di follia ad altri di totale freddezza mentale: durante uno di questi, l’uomo salva la vita di una guardia eseguendo l’amputazione di una gamba in maniera esemplare. Per questo motivo, il dottor Brayne, direttore del manicomio, decide di sperimentare nuove tecniche di supporto psicologico: gli consente di avere una piccola biblioteca e di poter dipingere. Minor chiede inoltre di devolvere la sua pensione da medico di guerra a Eliza, vedova dell’uomo che ha ucciso, ma questa, inizialmente, rifiuta a causa dell’odio che nutre per lui. Minor viene a sapere dell’iniziativa di Murray, e inizia a mandargli numerosi lemmi con tanto di citazioni e esempi: da solo ne riesce a inviare diverse centinaia.

Il professore e il pazzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il professore e il pazzo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mel Gibson: James Murray

Sean Penn: William Chester Minor

Natalie Dormer: Eliza Merrett

Jennifer Ehle: Ada Murray

Eddie Marsan: sig. Muncie

Stephen Dillane: dott. Richard Brayne

Ioan Gruffudd: Henry Bradley

Steve Coogan: Frederick Furnivall

Laurence Fox: Philip Lyttelton Gell

Anthony Andrews: Benjamin Lowett

Lars Brygmann: Max Mueller

Jeremy Irvine: Charles Hall

Streaming e tv

Dove vedere Il professore e il pazzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 agosto 2023 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.