Il principe dimenticato: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 14 dicembre 2022, alle ore 21,10 su Rai 2 va in onda Il principe dimenticato film del 2020 diretto da Michel Hazanavicius con Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo, Théo Hellermann, Oudesh Rughooputh, Henri Giey.

Trama

Di giorno Djibi è il modesto guardiano di un parcheggio, di notte è l’eroe senza paura di un altrove incantato. Vedovo e padre di Sofia, inventa per lei castelli, fate e draghi. Ogni sera rispolvera il mantello e diventa il suo principe. Ma il tempo passa e Sofia preferisce sognare di Max, il suo biondissimo compagno di scuola. Crescere per lei è l’avventura più grande, per Djibi una violazione alle regole. A svegliarlo ci penserà Clotilde, una vicina di casa un po’ matta, un po’ fata.

Il principe dimenticato: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il principe dimenticato, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Omar Sy: Djibi

Bérénice Bejo: La vicina/La donna alla porta

François Damiens: Pritprout

Sarah Gaye: Sofia (12 anni)

Keyla Fala: Sofia (8 anni)/La principessa

Néotis Ronzon: Max

Philippe Vieux: Wallace il direttore di scena

Philippe Uchan: Bernard il direttore di scena

Lionel Laget: Jacques detto Benoît

Philippe Herisson: Johnny il direttore di scena

Streaming e tv

Dove vedere Il principe dimenticato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 14 dicembre 2022 – alle ore 21,10 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.